威力彩頭獎9.2億元得主捐款5500萬元，挹注臺南市政府及社福團體，總計超過7000人次受惠。

台灣彩券接受這位威力彩頭獎中獎人的委託，20日與臺南市政府及中國信託慈善基金會共同舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，由臺南市長黃偉哲、台灣彩券公司董事長薛香川共同主持，由台彩董事長薛香川代表頭獎中獎人將象徵1000萬元善款的支票捐贈給臺南市政府社會局社會救助金專戶。

臺南市長黃偉哲表示，這筆善款將挹注在「有情有疼心ㄟ厝職災弱勢勞工房屋修繕」、「弱勢家庭居家及學習設備補助」、「脫貧自立計畫獎助學金暨專長培力補助」、「脆弱家庭安居扶助」、「弱勢身障者急難救助」及「社會救助金專戶補助作業」共6項社福方案，透過市府團隊嚴謹審慎的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，幫助弱勢族群渡過困境迎向陽光，同時也鼓勵市民一起買彩券、做公益，發揮公益彩券的核心價值，挹注更多社會福利。

台灣彩券公司董事長薛香川也表示，今年3月4日在臺南市開出威力彩頭獎獎金9.2億元，一注獨得，創下今年單注獎金第二高的紀錄。這位幸運中獎人在領獎當下慷慨捐出5500萬元做公益，指定捐贈臺南市政府1000萬元、北台南家扶中心1000萬元，以及中國信託慈善基金會3500萬元。台灣彩券積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至110年9月底，累積中獎人捐款已達54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1269個社福方案，全臺灣已有超過721萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

薛香川也說，公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金之外，幾乎40％的收入都用於做公益，從台灣彩券96年接手發行公益彩券以來累積至今年9月底已為政府創造公益彩券盈餘達3931億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，可說是全民皆因公益彩券發行而受惠。每賣出一張彩券，有8％到10％是彩券經銷商的銷售佣金，彩券經銷商是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。