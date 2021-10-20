因疫情而停擺5個月，紙風車文教基金會青少年反毒戲劇工程再出發！今（20）日紙風車在台北市大安區民族國中舉行「拯救浮士德2021反毒宣誓」記者會，教育部次長林騰蛟與紙風車文教基金會董事長李遠將各式象徵毒品的大型立體拼圖推倒，表現拒絕毒品的堅決心態。

李遠表示，紙風車明年30年了，不管是下鄉演出給孩子看，還是中學的反毒戲劇工程都是有種社會責任、公益活動，「這兩年是紙風車劇團最辛苦的兩年，也是我們最困難的時候，因為所有的演出都停掉了，但我們還是繼續運作，在大家的支持下繼續往下走。」

李遠表示，反毒的校園巡迴演出已經做了9年796場，「我們的目標是全台都要走一遍，還有215所國中要走，那我們也會堅強走下去，我們任何一個活動，包括紙風車的存在，都是要靠大家的支持，我們有信心可以繼續走下去。」

教育部次長林騰蛟表示，「教育部跟紙風車合作目標全國的中學都走訪一趟，讓反毒的教育深入到每一個學校，讓每一位同學都能理解到反毒的重要性。反毒就跟疫情一樣，需要藉由大家的共同努力，才能獲得一個好的成果，需要教育部、各地方政府和警政署等單位共同協助，共同打造無毒校園。」

目前「紙風車青少年反毒戲劇工程」已演出796場、走過743所學校，經費來源民間捐款佔8成1，公部門佔1成9。參與反毒戲劇工程的民間單位還包括穩懋半導體、東培工業、北回化學、兆豐銀行文教基金會、臺灣產物保險、中華傳情遞愛協會、宋展河教育基金會、宜勝橡膠、富達鋼鐵股份有限公司等。

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