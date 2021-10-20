美國一項腎樣移植移驗，取得了重大進展。根據美媒報導，團隊將基改豬隻的腎臟連接到腦死病人的體外，幾乎是瞬間就開始正常運作。這項成果可謂是人類器官移殖領域的重大進展，有望成為大量需要腎臟移植病人的解套良方。

《紐約時報》報導，本周二《USA Today》率先報導了紐約大學Langone Health團隊進行的這一項腎臟移植試驗成果。其成果尚未獲得同行審批，也還沒有刊登在醫學期刊上。但根據目前曝光的成果來看，仍是科學上的重大進展。

報導指出，被移植的腎臟取自於一頭基因改造的豬，器官本就不太可能被人體排斥。實際執行這項移植試驗的紐約大學朗格移植研究所所長Robert Montgomery指出，連接到腹部外大腿血管的腎臟，「幾乎立即」開始產生尿液與廢物肌酐。

這一項試驗是在一位腦死病人的身上進行。器官採購組織LiveOnNY的前外科醫生與首席醫療官Dr. Amy Friedman認為，這是一個具有劃時代意義的移植手術，也預期將在活人身上實現。

LiveOnNY的小組參與了本次試驗病人的選擇過程。病患為腦死病患，並簽訂器官移植捐贈同意書，但是器官並不適合移植，在家人同意下，允許參與本測試實驗程序。

報導指出，雖然關於本次移植手術來說，長期還有很多問題待解答，包含這項移植手數僅在一位腦死病患身上後續觀察54小（期間都沒有出現排斥反應）。但相關領域的專家仍舊認為這項成果是一個里程碑。並未參與本次移植手術的約翰霍普金斯大學醫學院移植外科教授Dorry Segev指出：「這是一個巨大的突破。這是一件大事！」

根據一項統計，當前在全美等候器官移植的人超過10萬人，其中有90240人都是等候腎臟移植。而每天都有12位排隊等候移植的病人（因等不到器官移植）而死亡。

不僅如此，報導指出，美國腎功能衰竭的人超過50萬，僅能依靠痛苦的透析治療（洗腎）而活著。它們通常等不到器官移植，除了因為人體器官稀少且缺乏之外，移植手術通常會保留給那些在移植後最有可能恢復且持久活著的人們。

上述試驗，因為異種移植的問題，最終並沒有將基改豬腎植入人體體內。但是執行手術的Montgomery博士指出，器官在體外能發揮作用的事實，強而有力的表示它在體內也能順利運作。他也認為這項成果比預期的還要好。因為很多死者的腎臟在移植後，通常要等候數天還是數周才能開始運作，但（這一次試驗）立即就奏效了。

Montgomery博士潤為，基因改造豬「有可能成為可持續、可再生器官的來源。有如器官可用性領域的風能與太陽能。」不過，這項試驗後續可能也會引發動物保護與剝削的相關議題，儘管估計美國每年都會有約1億隻豬被宰殺供食用。

儘管試驗成果相當正面，也有部分專家持比較保留的態度。認為需要看看這項成果可否重覆實現，並且將針對紐約大學Langone Health團隊收集的數據進行驗證。