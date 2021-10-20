《英雄聯盟》世界大賽「小組賽」（Group Stage）結束，A／B／C／D小組晉級的隊伍分別是A組的DWG戰隊（韓國第1種子）與C9戰隊（北美第3種子）、B組的T1戰隊（韓國第3種子）與EDG戰隊（中國第1種子）、C組的皇族RNG（中國第3種子）與HLE戰隊（韓國第4種子），以及D組的GEN.G戰隊（韓國第2種子）與馬德里獅子（歐洲第1種子）。本次小組賽最大的贏家是韓國賽區，不僅參賽的4支代表隊伍全數晉級8強戰，其中更有3支隊伍（DWG、T1、GEN.G）取得小組第1，成績傲視中／美／歐等其他賽區。

8強戰採用單淘汰的BO5（5戰3勝制），比賽將在10/22（五）～10/25（一）晚間8點舉行，經過分組抽籤配對後，4場比賽的開賽時間及對戰，安排如下：

8強戰分組

10/22（五）20:00 HLE戰隊@T1戰隊（第1局T1有選邊權）

第1場比賽由同樣來自韓國的HLE與T1交手，這場LCK內戰，雙方對彼此都很熟悉，夏季賽兩隊曾有兩次的交手經驗，互有勝負。HLE方面，雖有中路Chovy（KDA：4.9）和下路Deft（KDA：5.3）撐起全隊攻擊火力，但隊伍若想提高獲勝的機會，還要看近況不佳的Morgan是否能在比賽前整調好狀態。T1方面，有國際賽經驗豐富的中路選手Faker（KDA：6.5）帶領隊伍，又有上、下二路的選手Canna（KDA：6.2）和Gumayusi（KDA：12.3）手感發燙，隊伍突破8強戰的機會相當高。本場比賽看好T1勝，推薦（1）不讓分：T1戰隊。（2）讓分：T1戰隊讓1.5（局）勝。（3）第1局首塔：T1戰隊（在小組賽有83%的首塔率）。

10/23（六）20:00 EDG戰隊@皇族RNG（第1局RNG有選邊權）

第2場比賽LPL內戰由EDG與RNG交手，雙方夏季賽僅交手過1次並由RNG拿下勝利，最後兩隊雙雙晉級季後賽，但RNG於第3輪止步、EDG則在決賽中打敗趣加鳳凰（FPX），拿下LPL冠軍獎盃。從夏季賽成績來看，EDG優於RNG，但本次世界賽RNG的表現進步不少，不僅上路Xiaohu與打野Wei的組合的破壞力強（平均每局9.6個擊殺數），中路Cryin的本命英雄「逆命」也成為對手非禁即用的角色，不過RNG需要特別注意下路選手Gala的狀況，避免他在比賽中熄火，因而與勝利失之交臂。至於EDG，LPL冠軍隊，其選手的實力自然不在話下，關鍵選手下路Viper的英雄只要能獲得適當的發育，EDG幾乎都能夠贏得比賽，不過EDG在小組賽第2輪爆冷輸給北美賽區（LCS）的100盜賊，反映教練對目前遊戲版本的B／P（禁用／選用）需要再做足功課，選手的狀態也還有調整的空間。本場比賽雙方實力差距不大，推薦（1）讓分：皇族RNG受讓1.5（局）勝。（2）大小：大4.5（局）。

10/24（日）20:00 馬德里獅子@DWG戰隊（第1局DWG有選邊權）

第3場比賽由歐洲霸主馬德里獅子（MAD）與上一屆世界大賽冠軍DWG交手。歐洲隊伍一向擅長運用出奇不意的戰術，打亂對手的比賽節奏並取得勝利，不過MAD本次比賽所遭遇的對手十分難對付，DWG不僅對遊戲版本的理解領先其他參賽隊伍，多項數據如KDA值6.5、平均每分鐘經濟數1950、平均每局擊殺數17.0…等，在參賽隊伍中也都名列前茅，小組賽中更是唯一以全勝戰績晉級的隊伍，目前看不出DWG有什麼明顯的缺點，本場比賽看好DWG取勝，推薦（1）讓分：DWG戰隊讓1.5（局）勝。（2）第1局首塔：DWG戰隊，以及（3）第1局首殺：DWG戰隊（在小組賽有100%的首塔率及首殺率）。

10/25（一）20:00 C9戰隊@GEN.G戰隊（第1局GEN.G有選邊權）

第4場比賽由北美C9與韓國GEN.G交手。C9作為北美賽區（LCS）的第3種子，今年原本不被看好能在世界大賽中取得好成績，畢竟LCS上一次有隊伍打入8強戰已經是6年前（2014年）的事情；不過C9屢屢打出不錯的表現，從入圍賽（Play-In）一路闖進小組賽，並在A組擊敗FPX及惡棍（RGE）晉級8強賽，無疑是本屆賽事最大黑馬。至於GEN.G，雖然在小組賽第2輪的狀態有些不穩定，但幸好選手調整得速度很快，最後在四方加賽中擊敗歐洲霸主MAD，並以小組第1的戰績晉級8強戰；中路選手BDD的操作依然令人印象深刻，在GEN.G與同組的TL戰隊交手時，BDD操作的「柔依」在沒有視野的限制下，預判對手移動位置，「盲狙」準確擊殺TL戰隊Santorin選手的「趙信」，扭轉戰況。本場比賽，GEN.G有第1局的選邊權，推測很有可能會選擇藍方出賽（GEN.G在藍方的勝率有8成），推薦（1）第1局不讓分：GEN.G戰隊勝。（2）第1局首塔：GEN.G戰隊，以及（3）第1局首殺：GEN.G戰隊（在小組賽有75%的首塔率及首殺率）。