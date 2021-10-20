近期房市交易熱絡，媒體報導交易紛爭甚囂塵上，政府有關機關針對此問題，已採行各種相應處理措施，並對不動產業者進行聯合稽查；公平會近日邀集不動產交易執法機關，及業者代表等，召開「健全不動產市場交易秩序」座談會，公平會主委李鎂提及，相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。

公平會主委李鎂表示，不動產交易金額龐大，然買賣雙方掌握之資訊並不對等，消費者的購買判斷，經常取決於業者的行銷行為。業者宜站在消費者的立場充分揭露資訊，避免以不實行銷活動誤導消費者或以欺罔或顯失公平行為賣房。

李鎂說，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法的脫序行為，處罰也是必要的手段，未來公平會也將實地稽查，或以消費者身分進行稽查；相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高，呼籲不動產業者齊努力，善盡企業社會責任，建構健全的交易秩序。

公平會副主委陳志民說，公平會針對不動產的裁罰與管理主要是針對不實廣告的部分為主，而近期開會討論裁罰金額時，有委員提議可納入消費者物價指數（CPI）參考，不要只是延用過去的裁罰標準，但並未提及具體如何採認。

公平會呼籲，消費者在購屋前要記得要求不動產業者提供充分的不動產資訊，並予以審慎查閱。房市購買宜停看聽，冷靜看房不吃虧，切莫因一時衝動而貿然選購，以免自身權益受損。