有些人非常愛好面子，就算自己身無分文，也不肯放下自尊，堅持營造出出手闊氣的模樣，就是不希望被人瞧不起，《靈匣網》近日分享5個就算自己過得很辛苦，也要打腫臉充胖子裝有錢的生肖。

1.生肖豬男

屬豬男非常重視流行，總是走在時代尖端，他們甚至會為了證明自己很時尚，購買昂貴的精品來點綴自己，就算荷包吃緊，他們也會裝得一副出手闊氣的樣子，對他們而言，面子才是最重要的東西。不僅如此，屬豬男自尊心特別強，因此與他人吃飯聚會時，也經常搶著買單，他們並不僅是愛好面子，很多時候是不想被人看不起。

2.生肖狗女

屬狗女非常喜歡追求新鮮與刺激，且很注重個人形象，她們為了提升個人魅力，不惜花重本做醫美，平時給人光鮮亮麗的印象，每天都打扮得漂漂亮亮，但並非她們很富裕，只是她們認為面子很重要，就算口袋裡沒多少錢，仍會裝出很闊氣的樣子，生怕被別人瞧不起，平時喜歡購買奢侈品來提升自我價值，總是認為東西越貴越好，即使身上沒錢，也要裝出一副有錢人的樣子。

3.生肖羊男

屬羊男生活低調且不愛張揚，一個人獨處時，他們很節儉，甚至捨不得花錢，不過在別人面前，由於他們很在乎別人的想法，因此在外就會想表現一下，喜歡裝出闊氣的樣子，為了面子而替同桌友人買單。而屬羊男平時生活很省，花錢闊氣都是為了裝給別人看的，擔心別人會懷疑他們的能力，因此才會極力表現。

4.生肖雞女

屬雞女天生愛好面子，且擁有虛榮心，無論什麼都要比別人好，就算嘴上不說，她們也會暗自較勁，而且非常喜歡逞強，什麼事都要攬在自己身上，表現出自己無所不能的樣子，但都是為了做給其他人看，不過真正需要展示實力時，她們又無從下手。由於喜歡擺出一副有錢的樣子，她們與朋友聚會時，總是慷慨買單，主要都是為了營造出自己不缺錢的假象。

5.生肖虎男

屬虎男個性強是又霸道，做什麼事都堅持要比別人好，但人總會有陷入低潮的時候，但他們就算運勢不順，甚至可能身無分文，也不想輸在氣勢上，平時就喜歡出風頭的他們，就算囊中羞澀，為了博得他人的掌聲，他們花起錢來也毫不手軟，不在乎自己過得怎麼樣，反而很在意別人眼中的自己是什麼形象。