Google全新的Pixel 6系列今（20日）凌晨才在線上發表，而今天就已正式登台開放預購，此次主打搭載了首款由Google研發、專為 Pixel設計的晶片系統「Google Tensor」，結合了人工智慧及機器學習技術，不僅在拍攝上帶來全面升級的功能以外，更配備Titan M2安全防護晶片，以及全新的「安全中心」功能，讓安全性也大幅度提高。

Google全新的Pixel 6系列加入了「動態肖像模式」，可輕鬆拍攝出長曝光攝影的效果，讓移動中的人物清晰之餘，也更有動感效果。（Google提供）

此次全新的Pixel 6和Pixel 6 Pro均帶來了全新的相機設計模組，全新配備了5000萬像素的廣角、1200萬像素的超廣角鏡頭以外，Pro版更多搭載了4800萬像素的望遠鏡頭，而前置鏡頭的部分前者為800萬像素、後者為1110萬像素，加上全新有史以來進光量最大、可捕捉比過往多2.5倍光線的感應器，除了夜拍上表現更好以外，還新增了如「動態肖像模式」、「魔術橡皮擦」等功能以方便編編照片。

Google全新的Pixel 6系列加入了「魔術橡皮擦」功能，可輕鬆移除相片背景中的雜物或路人。（Google提供）

台灣大亦與Google再次合作銷售Google最新手機Pixel 6 和 Pixel 6 Pro以及配備第二代智慧螢幕的Nest Hub，同時推出全台第一的「Google 智慧家庭通話」服務。台灣大網路門市即日開始接受預約，實體門市和myfone購物、momo購物網等線上通路開放預購。Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手機自10月28日起開賣；Nest Hub與「Google 智慧家庭通話」服務，將於11月18日正式上市。