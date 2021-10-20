本周藝FUN券稍早抽出76萬名幸運得主，數位券和紙本券分別有逾60萬份、15萬份，有網友抽中後發現，自己中的是紙本券，但礙於「年紀不符」，不得領用，他哀怨表示，「是不是比沒中還倒楣」。

繼上周抽出81萬藝FUN券得主後，文化部今（20日）辦理第二周抽籤，數位券中籤號碼為身分證尾數78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼為身分證尾數37、76、31、06、51、65、81，前者抽出60萬7834份、後者為15萬2525份，合計共有76萬0359位爽拿600元藝FUN券。

1名網友在PTT表示，自己幸運抽中「紙本」藝FUN券，可惜因為年紀不符而不能領，且他印象中，只要前面的券種有中籤，後面的券種中了也不能領，「這樣是不是比沒中還倒楣」。

貼文曝光後，許多網友認為不符合領紙本券不僅是年齡限制，也和一開始自身登記的券種有關，「不是年紀不符合，是你登記的本來就是電子券（也只能登記電子券），紙本開幾號跟你無關」、「你登記的就不是紙本，中也和你無關阿，那個中，是指紙本資格的人中」、「這叫沒中好嗎？」。

另外，也有網友抱怨，「37連續兩周都開在紙本那邊真的扯，我們成年人就只有數位可以選，我自己號碼就是37，但連續兩個禮拜都看得到吃不到，機車勒」、「37連兩週紙本是什麼意思的」。

文化部今年再度推出藝FUN券，面額同樣為600元，份數達300萬份，其中含240萬份數位券和60萬紙本券，民眾只能擇一參加抽籤，其中紙本券僅提供18歲以下、65歲以上或是領有身心障礙證明者登記。