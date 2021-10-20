殯葬相關業者邱男曾受鄭男委託處理母親喪事，向鄭男詐稱可代購女兒紅酒，將酒埋在墓地等嫁女兒時再挖出來請客，鄭男付4萬3000元也沒看到酒，事後，兩人發生金錢糾紛，邱男在今年5月間各透過電話、Line及當面嗆要把鄭母的墓挖出來、全家去死等語，被台中地檢署依詐欺、恐嚇及加重毀謗等罪嫌起訴。

43歲邱男是殯葬相關行業負責人，受鄭男委託處理他母親喪事，邱男在2019年12月3日向鄭男宣稱，可代為購買女兒紅酒，將酒埋在母親墓地，將來嫁女兒時可以取出來請客，鄭男信以為真轉帳匯款4萬3000元，但一直都沒見過酒，才知道受騙。

事後，邱男與鄭男兩人因故發生金錢糾紛，邱男在今年5月14日下午先以Line、打電話及甚至當面嗆聲恫嚇：「明天要把妳母親的墓挖出來」、「槍斃全家」、「槍斃全家」、「全家去死」、「我的錢不用還了，但你全家得用命還，你會死全家的、收屍了、準備後事吧！」、「全家都是畜生、漢奸、走狗、賣國賊」等語。

邱男並將相關文字及不詳死者照片張貼在鄭男臉書，留文「這是你媽被挖出土的樣子」、「全家都是畜生、漢奸、走狗、賣國賊」等語。

邱男到案坦承收款及傳送相關訊息，但辯稱因為墓地還沒造完，所以先收酒錢。