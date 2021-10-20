2021新北全運會游泳項目20日進行最後一天賽程，東京奧運國手王冠閎在男子50公尺蝶式、400公尺自由式進帳雙金，本屆全運會個人累積8金2銀，相當風光。
過去女子名將楊金桂曾在2007年和2011年兩屆全運會締造過單屆9金的超強紀錄，王冠閎則在本屆全運會展現新生代「泳王」的實力，參加7項個人、3項接力勇奪8金2銀。
另一位東京奧運國手黃渼茜在女子50公尺蝶式26秒97刷新大會紀錄、漂亮摘金；男子仰式好手莊沐倫2分01秒89奪金，距離自己保持的2分01秒43全國紀錄相當接近。
2021新北全運會游泳項目20日進行最後一天賽程，東京奧運國手王冠閎在男子50公尺蝶式、400公尺自由式進帳雙金，本屆全運會個人累積8金2銀，相當風光。
過去女子名將楊金桂曾在2007年和2011年兩屆全運會締造過單屆9金的超強紀錄，王冠閎則在本屆全運會展現新生代「泳王」的實力，參加7項個人、3項接力勇奪8金2銀。
另一位東京奧運國手黃渼茜在女子50公尺蝶式26秒97刷新大會紀錄、漂亮摘金；男子仰式好手莊沐倫2分01秒89奪金，距離自己保持的2分01秒43全國紀錄相當接近。
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