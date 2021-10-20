再生醫療商機夯，吸引各國爭相卡位，台灣醫界聯盟基金會20日舉辦「iPS細胞應用現況與趨勢」論壇，針對法規停滯，發展受限問題，執行長林世嘉指出，若政府無法投入更多經費，則更應協助建立有利再生醫療發展的法規環境，以利於與國際接軌。

日本因山中伸彌教授於2012年獲得諾貝爾醫學獎，而傾力投資iPS細胞的研究與應用，臺灣雖有iPS細胞再生醫療應用的專家，然而在研究經費缺少、政府法規停滯的情況下，臺灣發展iPS細胞雖有潛力卻沒有助力。

台灣幹細胞學會創始理事長游正博教授指出，iPS細胞的養成需要具有特別技術的人員來執行，一旦支持的經費出現斷層，人才就會立刻流失。

國際細胞與基因治療協會（ISCT）前亞洲區主席何弘能教授也提及，日本在2013年即開始透過再生醫療三法，成為引領全球的再生醫療先驅。然而，台灣再生醫療法規仍停留在衛福部討論。

游正博說明，我國政府投入於再生醫療的經費卻是逐年減少，從1億多台幣減少至8千多萬台幣，甚至是在今年中斷，相較於日本光是在2020年就投入的185億日圓（約55億台幣）並已持續二、三十年，我國政府應更為提升對於再生醫療的重視。

何弘能提醒，台灣雖然也跟進制定相關法規，但是進度緩慢，重要法案仍處在衛福部研議階段，成為阻礙我國再生醫療產業發展的絆腳石。林世嘉執指出，「政府就算無法提供像日本那麼大量的經費，也至少要制定法規，提供健全的法規環境協助發展」。

台灣可利用地理位置便利、優質人才之優勢與國際大廠合作，引進國外再生醫療技術在台落地，為我國產業界與學研界的互動注入活水，縮短學習曲線，加速台灣再生醫療邁向國際。

台灣幹細胞學會沈家寧理事長則提出，iPS細胞即如同藥物發展的原料藥，雖然各國大廠皆在積極建立iPS細胞庫，但是規模仍不大。因此，如何效法樂迦再生科技，透過精密自動化再生醫療細胞製程來降低成本與提升生產效能，才是推動台灣成為iPS細胞上下游產業鏈的關鍵。

生技中心李財坤副執行長表示，要將再生醫療發展成國家產業，須要政府持續性地投入資源，並導入ICT技術，才能促進我國再生醫療產業的成長，並建議廠商可善用我國精密機械的優勢，以CDMO商業模式發展再生醫療產業，法人單位則可協助研發商進行療效驗證，透過活絡的產學合作，作為我國再生醫療產業發展的墊腳石。

工業局民生化工組李佳峯組長表示工業局持續關注全球再生醫學發展的趨勢。為扶持新興生物技術的發展，已於106年完成生技新藥產業發展條例的修法，將再生醫療等領域納入外，也在新的「生技醫藥產業發展條例」中，也持續將細胞治療、基因治療與精準醫療等項目納入適用範圍，享有研發、人才培育及法人股東的投資抵減等優惠，以鼓勵廠商投入。