杏國上櫃股票 10/21起暫停交易 18:542021/10/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，杏國新藥公司（4192）上櫃有價證券自10月21日起暫停交易。 杏國新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司相關上櫃有價證券自10月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 販售未上市股票 名導王毓雅遭判刑4月 證交所 通過瑞鼎上市案 #杏國 #暫停交易 #杏國新藥 #公司 #上櫃股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》申請上櫃公司數回升 續推戰略新板 11:442021/10/20 財經 高端比東洋更像內線交易 04:102021/10/20 時論廣場 百貨改裝吸引Z世代 04:102021/10/20 時尚消費 ESG綠天鵝降臨 低碳目標多重資產策略穩收益 17:042021/10/20 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/20 證券．權證 恒大地產 境內公司債付息了 04:102021/10/20 全球財經 《港股》阿里飆升 港股噴漲1.35％ 17:072021/10/20 財經 國泰台灣5G＋ ETF 新增台達電、景碩 04:102021/10/20 產業特刊 限國內使用 註記打國藥、科興黃卡被追回 04:102021/10/20 焦點要聞 達運業績逐季改善 Q4拚轉盈 04:102021/10/20 證券．權證 今年綠色債券累計發行258億元 10:522021/10/20 財經 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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