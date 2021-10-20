35歲南韓男星金宣虎因主演《海岸村恰恰恰》爆紅，卻遭A女踢爆騙婚、誘騙女友墮胎等雙面人行徑，引起譁然。沉默數日，今（20日）金宣虎認了與A女交往過，想親自向她道歉，而A女身分也被韓網獵巫挖出，疑似是36歲的崔姓氣象主播，外型相當亮眼。

稍早之前，韓媒《SPOTV NEWS》就指出金宣虎前女友（A女）2000年至2010年曾在電視台工作，擔任過氣象主播，是個以美貌出名的才女，現已離開電視台，從事行動商務相關職業，雖然所屬公司尚未證實，但已有韓網依循關鍵字肉搜A女，真實身分疑為已離職的崔姓氣象主播，36歲的她曾有一段短暫的婚姻，因為債務問題畫下句點。韓網陸續找到崔姓氣象主播的IG，發現她是個精品愛好者，8月新冠肺炎嚴峻時，曾飛出國度假，被部分網友抨擊。

不僅如此，眼尖的韓網起底崔女2013年因結婚辭退主播台，2017年開始經營社群平台，養過一隻叫「虎」的寵物愛犬，恰好和金宣虎的韓文名如出一轍，懷疑崔女就是金宣虎前女友的可能性很大，不過官方沒有證實此事。另外，崔女去年8月曾表示：「與2個月不見的朋友相聚，現在要去喝一杯了」韓網再比對A女的爆料內容，驚覺她7月就得知自己懷孕，假設崔女真是A女，代表她明知肚裡有胎兒還飲酒，不像爆料文裡把自己形容得很愛惜身體。

值得注意的是，崔女現在已把社群平台通通關閉，也有較理性的韓網呼籲外界在未經證實的情況下，請不要獵巫。

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