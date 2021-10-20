民進黨創黨主席江鵬堅是否是調查員，有人質疑證實此事的民進黨前主席施明德的說法；施明德出示一張美麗島事件前一年，前台北市議員、康寧祥堂哥康水木，繳交「台北市政府」的「租金收據」原件，他說，這也是江給的資料之一。

施明德認為，康水木可能也是調查局蒐集證據的對象，從1978到2000年，江鵬堅保留了20多年，會做這種搜證，只有情治單位才會蒐集這種單據，且江鵬堅應該位置不低，才會拿到收據原件。

施明德今拿出康水木繳交「台北市政府」的「租金收據」原件，時間是1978年12月5日；施明德說，剛好是美麗島事件事發前一年。

他說，江鵬堅2000年9月交給他的資料中也包括這一張，但是他沒有提供給國史館。他認為，江鵬堅在情治單位的身份一定頗高，應該是底下的情搜後上繳給江的資料之一，所以才會是原件。

施明德認為，江鵬堅在美麗島事件前有沒有參與過美麗島政團工作，而他的瞭解，江鵬堅先前也沒有跟康水木有來往。