推薦賽事 : 10/23(六)，13:00 軟體銀行鷹@樂天金鷹

日本職棒例行賽即將邁入尾聲，但太平洋聯盟的季後賽席次仍未完全明朗，排名第三的樂天金鷹只領先軟體銀行鷹3場勝差，軟銀尚有取得季後賽門票的一絲希望。本週末雙方將在樂天主場正面對決，樂天下半季在主場面對軟銀成績並不理想(2勝3敗)，低迷的打線必須找回狀態才有機會拿下這場關鍵勝利。

樂天本季各項攻擊數據都呈現下滑狀態，上個賽季的團隊攻擊指數(0.743)與場均得分(4.64)都高居洋聯之冠，本季團隊攻擊指數下滑至0.698，場均得分也僅剩3.76。上季的奇兵羅梅洛(Stefen Romero)本季重回老東家歐力士懷抱，新洋砲卡斯提歐(Rusney Castillo)因傷打打停停，整季只出賽33場，勉強擠出1發全壘打。本土打者部分，明星二壘手淺村榮斗砲管嚴重鏽蝕，淺村過去三季平均全壘打數高達32支，本季銳減至15支，打點60分也是近5年新低，打線只有打出生涯年的老將島內宏明一枝獨秀。

軟銀過去幾季擁有兇猛的黃金打線，本季受到傷兵影響，攻擊火力出現巨大缺口。兩名古巴籍洋砲戴斯潘(Alfredo Despaigne)及葛拉西亞(Yurisbel Gracial)傷勢不斷，歸隊後成績也不見起色，讓軟銀長打能力大幅縮水。此外，上季勇奪洋聯盜壘王的周東佑京也因為肩膀傷勢整季報銷，泰半時間都無法以完整打線應戰的軟銀，團隊攻擊指數暴跌至0.695，是近9年來首度跌破7成。

雙方目前都尚未公布此戰先發投手，筆者依輪值推斷預計會是軟銀的石川柊太對上樂天老將岸孝之。石川柊太下半季進入撞牆期，9月自責分率高達5.71，前一戰面對羅德只投4局就被打出3支全壘打，表現與上半季判若兩人。相較於石川柊太的每下愈況，樂天岸孝之則是漸入佳境，近三場先發出賽都繳出優質先發，合計主投20局只失2分，展現十足的壓制力。

雙方打線近況都不算優異，估計很難以壓倒性的火力打倒對手。先發投手部分，岸孝之本季在主場先發的自責分率僅有3.02，近況也優於石川柊太。而石川柊太穩定度不佳，近期先發的局數也投不長，造成牛棚不小負擔。另一方面，樂天牛棚的自責分率2.78是洋聯最佳，酒居知史與台灣好手宋家豪組成的勝利方程式堅若磐石，在先發及後援投手都有明顯優勢下，筆者看好樂天能在主場留住勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。