蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，遭台北市長柯文哲揶揄是廢話，民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會轟柯，既然說這是廢話，那就把它一字不漏念出來，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導念課文」，但簡仍步步緊逼，讓柯爆氣「就因為她這廢話我不想念啦」。

蔡英文所稱的4個堅持，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。

柯文哲下午赴議會報告總預算計畫時，簡舒培要求柯一字不漏念出這些內容，柯則回應「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我唸課文。」簡再嗆，「你說她講的是廢話，你現在又變成小學生」，顯見柯根本不敢說這4個堅持。

柯文哲反問，他怎麼會不講，說中華人民共和國和中華民國互不隸屬，這有什麼困難，還說他身為台北市長，不需要給簡當小學生來教育，且重點不是說出這4個堅持，重點是有沒有做到，也說每個人有每個人表達的方式，質問「我為什麼需要跟她一樣」。

簡對此強調，總統講的「廢話」讓國台辦都跳起來，同時再要求柯念出這4個堅持，柯此時被逼到爆氣，怒嗆「民主自由？用網軍、側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體是哪個政黨的政見？」這番話也讓議場氣氛變得相當緊張，議長陳錦祥也急緩頰，要市長冷靜一下。

「唸！」簡再次要求柯，如果不敢唸出來就和總統道歉，遭柯反嗆「就因為她這廢話我不想念啦」，簡對此揶揄，她沒想到柯這麼沒膽識，不在議事廳唸出來，她本來還想請柯在求與上海合作的雙城論壇、姐妹市重申台灣的價值，結果柯完全不敢，膽識差。

柯也被逼得受不了，怒嗆「你不是小學老師，我不是小學生，我是大學教授啦我跟你說，沒要給你教」，簡則說「 台大教授了不起嗎，你只是讓大家看不起台大教授而已」，遭柯反批「 不要得罪一堆一狗票台大教授」，最後還要民進黨別搞意識形態。