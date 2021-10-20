在東京奧運為台灣打下首面拳擊奧運獎牌的黃筱雯，20日在110年全國運動會女子54公斤級兵不血刃摘金，對手台中市王靖蓉團隊丟出毛巾，讓她輕鬆完成3連霸。

「又來了，這次又這樣。」2年前全運會的金牌戰，黃筱雯同樣碰上對手舉白旗投降，「當然希望能打，真得不是開心，想要能在場上做技術交流。」雖然知道對手可能會直接棄權，但她仍依照過往的方式熱身、備戰。

因為奧運縮減量級，黃筱雯控制體重最終在東京奧運女子51公斤級奪銅，替台灣摘下首面拳擊奧運獎牌，也是唯一站上頒獎台的台將，這次參加全運回到54公斤，不需要刻意調整體重是最開心的事，但她也迎來另一項新課題，就是奧運奪銅後的壓力。

「奪銅後會有壓力，但就慢慢去適應，做好自己的本分，這也代表大家對你的期待。」黃筱雯透露，奧運後自己知名度提升不少，「走在路上滿常被認出來，以前常去吃的店家後來也有認出我來，也有人為了等拍照等了好幾個小時。」

奧運回來後，黃筱雯先比了世錦賽的選拔賽，再到全運完成衛冕，對於世錦賽目標，她明確的喊出要奪下金牌，「以前自己比較膽小，過去可能被問到目標只會說『奪牌』，但心理層面經過奧運後有很大的收穫，自信心提升了不少。」

教練劉宗泰也認為愛徒經過奧運洗禮後信心提升很多，除了心理層面外，技術上也持續進化，像是靈活度、力量、速度等，「距離控制更有信心，組合拳也增加威力，技巧更突出。」不過劉宗泰認為，黃筱雯信心提升是好事，但也希望她得失心不要太重，先做好自己本分才是。

拳擊女將黃筱雯（右）在金牌戰不戰而勝。（陳怡誠攝）