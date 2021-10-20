高雄城中城造成46死慘劇，台北市長柯文哲20日主持市府公共安全督導會報表示，發生在別人身上的缺失，是自己改善的最好機會，他指示消防局針對市府各機關單位、各級學校等的消防設備維護進行總體檢，務必找出隱藏的公安危機，並檢討現有各機關單位消防編組人員教育訓練是否落實。

柯文哲表示，有關城中城大火，他認為看到別人出問題，要想想自己有沒有做好，他指示消防局在明日的消防安全相關會議中報告外，相關策進作為在1個半月內提出，別人出問題不應該幸災樂禍，要看看自己是不是有哪些部分要再加強。

柯文哲也指出，上次市府抽檢萬華老人服務中心消防設備，還是有些滅火器不合格，例如鏽蝕、漏氣等，他詢問與會各單位，目前公部門與民間機構、臺北市各級學校採用是購買服務或是自行採購滅火器？消防局、教育局在會中表示，目前大部分公私立機構都是採用消防設備統包的作法，滅火器維護僅是其中一環而已。

柯文哲表示，若都是採用統包方式，那廠商的監督就非常重要，他要求消防局整理出一份市府各部門、場所的消防設備維護方式，對於全市府機關、學校等做一次總體檢，相關報告做成後，再由消防局直接向他報告，看看在消防設備維護、教育訓練等有什麼更好的方式可以落實，務必保障市府員工、洽公市民的生命安全。

柯文哲也提出滅火設備教育訓練的重要性，他以台大醫院手術室2008年發生的火災為例，在該事件發生後，臺大醫院從上到下，每一個醫師、護理師、員工等都被要求要學會操作滅火器，因為沒有受過訓練的人，就算手上拿到滅火器，身邊有消防設備，也不一定會使用。

柯說，當時他在台大醫院任職時，也被要求在操場上實際學習如何使用滅火器，他覺得這種教育訓練非常重要。消防局火災預防科在會中答覆時表示，市府各機關單位都有設置消防編組，每年都要定期接受教育訓練與相關演練。