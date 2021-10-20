台南市楠西區梅嶺一線天步道獵鷹尖是熱門景點。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

獵鷹尖巨岩底部有深達數10公尺僅容1人行走寬度的裂縫。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

梅峰古道沿路種植2萬多株紫牡丹。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

又到秋高氣爽季節，加上疫情趨緩，台南市楠西區梅嶺登山步道遊客又回流了。梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺有多條登山步道，梅峰古道兩旁茶花已陸續盛開，適合親子同遊健行賞花；具有挑戰性的一線天步道獵鷹尖，網友形容狀如鐵達尼號船頭，近來也是熱門話題景點。

楠西梅嶺風景區海拔高度約為700至1000公尺左右，遊客至梅嶺登山，可由梅龍步道、觀音步道、梅峰古道、伍龍步道上行，都可接阿里山稜線步道，體力好的遊客，可以繼續往飯包尖山方向，接一線天步道，前往獵鷹尖。

獵鷹尖為1顆巨岩，有南部版鳶嘴山之稱，也有網友說像獅子、猩猩，近來也有人說像鐵達尼號船頭，巨岩底部有深達數10公尺僅容1人行走寬度的裂縫，也是一線天步道名稱由來。

農友陳居峰表示，從距離最近獵鷹尖的伍龍步道出發，到獵鷹尖來回約4.5個小時，沿途可以眺望曾文水庫、嘉南平原，許多遊客前一晚就先住宿楠西，隔天一早出發登山，爬上山頭後太陽升起氣溫提升，山上雲霧下降成雲海，可欣賞另一種美景。

除了挑戰獵鷹尖，親子遊客可選擇較輕鬆的梅峰古道。許鴻文為了讓梅嶺在梅花季後仍能吸引遊客前往遊憩，20多年來在梅峰古道種植2萬多株紫牡丹，還有上千株山茶花、洋紅花風鈴木、山櫻花、杜鵑花，目前山茶花已經陸續綻放。

許鴻文表示，紫牡丹1年可開4次，但是今年春天因為缺水，梅峰古道上的紫牡丹花開得不好，幸好下半年雨水足夠，冬季花預計11月即可盛開至明年1月，近來梅嶺天氣涼爽又少雨，非常適合外出踏青，歡迎遊客到梅嶺登山健行順道賞花。

台南市楠西區梅嶺登山步道遊客茶花健行一線天步道獵鷹尖