交通部針對高鐵延伸宜蘭選出4個方案，前部長林佳龍任內呼聲最高的宜蘭站，在王國材接任後，四城站反倒變成黑馬，巨變引發地方反彈及民進黨派系內鬥，傳出地方對高鐵站址提出了第5案，交通部則擬定第6方案並認為可行性較高。

高鐵延伸宜蘭的站址該選在哪，交通部原規劃四城、宜蘭、縣政中心及羅東站，分析後各有利弊，而王國材日前透露四城的條件佳，較有可行性，但推翻選在宜蘭站設址引發了政治風波，多名黨內立委更嗆要王負責，甚至下台。

立法院交通委員會明日邀請王國材，針對高鐵北延宜蘭站選址進行專案報告，今日先爆出第6案可行性高，讓明日交委會的報告更受矚目。

據悉，宜蘭地方提出的第5案，位在宜蘭站與縣政中心間；交通部擬定的第6案，同樣在宜蘭市內，初步規劃在環市東路與台9線附近，附近空地多、涉及拆遷民宅少，呼聲較高。

王國材稍早回應，目前正傾聽民意並進行專業評估中，有明確方案會對外說明。