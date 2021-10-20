星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，天秤座、水瓶座、白羊座、處女座、獅子座、天蠍座雖然工作能力不錯，卻很容易被同事誤解，常常給人「難搞」的印象，而被大家討厭，其實只要透過溝通就能化解彼此的不愉快，讓工作氣氛更活絡。

▍第六名：天秤座

永遠在追求平衡的天秤座，總是猶豫不決、反反覆覆，身旁共事的人時常只能急跳腳。其實他們在考慮所有可能性，不是只有考量好壞對錯，中間模糊地帶和所有可能會涉及的範圍，全都會推敲一番，只為做出最有利於所有人的決策，可以給他一個時限，他們會在時間截止的那一刻做出近乎完美的決定。

▍第五名：水瓶座

水瓶座常常語出驚人，提出一些超乎常理的點子，讓身邊的人捏一把冷汗，很難達到共識。其實水瓶座常常能突破既有框架，當身邊的人思維停滯不前的時候，他們能提出另類觀點，往往能為旁人帶來震蕩，使人醍醐灌頂，進而解決一些不必要的煩惱，下次不妨讓水瓶座以實際行動證明他的想法，或許會讓人耳目一新。

▍第四名：白羊座

急性子的白羊座時常給人脾氣暴躁、做事衝動的既定印象，不過，那是因為他們有著過人的行動力，想到什麼就做什麼，當其他人待在原地空想，他們早就展開行動，遇到問題就馬上修正，讓事情迅速得到解決，旁邊的人只能怨嘆自己動作太慢跟不上他的腳步。

▍第三名：處女座

處女座身上總是被貼著龜毛的標籤，時常讓身旁共事的人大翻白眼，其實他們只是生性細心，每件事都要經過反覆推敲，確認每個執行步驟不會產生差錯，讓長官一眼就能看到執行中的過程以及成果，反觀其他同事在情急之下交出的企劃，就能比較出處女座的細緻與無懈可擊。

▍第二名：獅子座

獅子座與生具來的領導風範，讓他們只需要下達指令，旁人就會自動將事情做好，最後功勞往往落到他們身上，長官常常只看到他們的領導之功，忽略了團隊中其他人的付出，容易引起同事的嫉妒和不滿。建議可以主動和同事溝通，常常表達感謝之意，以免影響同事間的感情。

▍第一名：天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，給人冷淡的感覺，同事們總是猜不到他們的真實想法，而且天蠍座生氣的樣子非常嚇人，讓人更不感接近，因此他們很難和同事相處融洽。其實只要多拿出一些同理心，就能夠改善同事間的關係，成功打破僵局，改善職場上的人緣對工作也是有益無害。

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