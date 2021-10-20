空軍一年一度的天龍演習正在花蓮空軍基地展開，未料卻傳出意外事件。花蓮空軍基地1架編號6675的F-16V戰機，在執行空中機砲射擊打靶項目時，疑似遭到自身20釐米火神機砲射出的砲彈破片傷及機身，返航後進行安檢時才發現，左側機身兩處蒙皮擦傷破裂，空軍派遣專家檢視後，排除是遭到砲彈擊傷，初步研判可能是國產砲彈品質不良，在射出時彈頭破裂導致破片擦傷機身所致，目前正進一步調查原因。

據了解，該架F-16V戰機在執行完射擊項目後返回基地，但安檢時，飛行員及機工長赫然發現左側機砲口前方機身蒙皮有兩處蒙皮擦傷破裂，因F-16V戰機的M61A1火神式機砲就在左側，蒙皮破裂處剛好在砲口前方，研判可能是子彈射出後破裂，破片擦傷機身所致。

空軍官員解釋，從蒙皮擦傷處研判，並非外傳是彈孔，但目前已懷疑是國產20公厘砲彈品質有問題，在射出時彈頭破裂才會造成機身蒙皮受損。

空軍代號「天龍演習」的戰術訓練19日到25日在花蓮佳山基地展開，包括F-16、幻象2000及經國號等作戰隊齊聚進駐，實施機動移防、過境維護、潛力掛載等測驗項目。

軍方表示，「天龍演習」屬於年度例行演習且不公開，演習中會有各種假想作戰模式，包括融合美軍、共軍的戰術戰法，納入對抗演練。

此外，演習還會配合E-2K空中預警機，搭配實施日、夜間的防空攔截、防禦作戰、空對地及空對空與空對艦測驗項目，可說是年度最重要的實機對抗演練。