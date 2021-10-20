中美貿易戰、疫情的衝擊下，電電公會理事長李詩欽、「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作小組委員會」召集人許介立20日指出，在RCEP生效後，東協國家成為非常重要的市場，新南向國家也因此成為企業在重新思考未來產業鏈的重組與全球布局的新方向。

不過，李詩欽直言，在中美貿易戰與疫情後，台灣ICT產業到新南向國家投資，要與30年前的投資模式不同，不能只有組裝、或是單一產品、單一公司，而是要因應疫情變局下的環境，必須要有群聚、重組供應鏈的投資思維，同時，也不能以出口為訴求，而是要有運用當地市場的概念，甚至達到在當地生根的策略目標與方向。

電電公會20日召開「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動會議」。李詩欽指出，面對疫後的新局面，台灣ICT產業不能再沿用過去組裝廠的思維，進行投資布局，特別是中美貿易戰後，對外投資布局不但要有建立產業鏈的規畫，更要有地化的長期策略。

許介立也表示，ICT是台灣非常重要的產業與命脈，但是受到中美貿易戰與疫情的關係，讓企業重新思考未來在產業鏈的重組與全球布局上是否有新的方向，而RCEP生效，帶動了東協國家的經濟蓬勃發展，也成為是一個非常重要的市場，也進一步促使新南向國家成為ICT產業供應鏈重新布局的新方向。