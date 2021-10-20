桃園升格7年，但市容仍遭批評不像直轄市，尤其天空纜線亂如蜘蛛網，議員籲採新式微管溝工法，或訂定道路架空管線設置管理辦法，還市民乾淨天際線，市長鄭文燦指出，上任後推天空纜線清整計畫，地下化比例提升9％，目前天空纜線採顏色管理加登記制，微型管溝則指示工務局評估。

議員徐景文說，除了重畫區之外，桃園各個老城區不時見纜線隨意架設，台電、有線電視、還有號誌、路燈、監視器訊號線等交錯，不但雜亂不堪，有礙觀瞻，更易受風災損壞，甚至有遭各式高空車輛勾扯的風險。

徐景文呼籲師法台北市7月1日起實施的「市區道路架空管線設置管理辦法」，把不明管線剪斷，另也提到新式「微管溝施做」工法，挖掘快、深度低、少噪音，且施工期人車可繼續通行，省時、易維護，建議市府選定中壢青埔地區道路當示範區試辦。

議員劉曾玉春也關心電線電纜外漏、凌亂及懸掛空中的潛在危機，直呼宛如道路凶器，若無斷電系統，連救援者也陷入危機，要求全面檢查，有備無患。

鄭文燦說，桃園2018年起推動「天空纜線清整專案」，電纜地下化從42％提高到51％，但因經費要和台電對半，要達60％還要斥資上百億，目前採標籤顏色區別管理加纜線登記制，至於微型管溝則指示工務局評估，天羅地網跟交通號誌2大類考慮率先採用。

工務局長賴宇亭表示，目前路燈計畫採用PFI指標，其中一項指標就是電纜電線的清整及妥善度，養工處定期抽檢巡查，若發現問題就會扣罰並要求立即處理，無法電纜地下化路段則祭出「天空纜線清整計畫」，升格來已清整242公里，直言台北纜線地下化已逾9成，才能實施未依規定申請許可證即剪除，桃園將待天空纜線貼標圍束及清整比例達7成時跟進，將未申請許可的纜線剪除。