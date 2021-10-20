宇漢科技與昱凱科技20日共同捐贈一座可移動式智能抑菌艙，由桃機公司總經理但昭璧代表受贈，讓桃園國際機場再添科技防疫新利器。（陳麒全攝）

宇漢科技與昱凱科技20日共同捐贈一座可移動式智能抑菌艙，由桃機公司總經理但昭璧代表受贈，讓桃園國際機場再添科技防疫新利器。（陳麒全攝）

宇漢科技與昱凱科技20日共同捐贈一座可移動式智能抑菌艙，由桃機公司總經理但昭璧（右四）代表受贈，讓桃園國際機場再添科技防疫新利器。（陳麒全攝）

抑菌艙利用222nm紫外光波長特性，不會對人體造成傷害，又可快速抑制人體表面及空氣中病毒與細菌的活性，能夠有效防範入境旅客接觸感染、強化國門防疫，落實國門科技防疫量能。（陳麒全攝）

抑菌艙利用222nm紫外光波長特性，不會對人體造成傷害，又可快速抑制人體表面及空氣中病毒與細菌的活性，能夠有效防範入境旅客接觸感染、強化國門防疫，落實國門科技防疫量能。（陳麒全攝）

宇漢科技與昱凱科技20日共同捐贈一座可移動式智能抑菌艙，由桃機公司總經理但昭璧代表受贈，讓桃園國際機場再添科技防疫新利器。抑菌艙利用222nm紫外光波長特性，不會對人體造成傷害，又可快速抑制人體表面及空氣中病毒與細菌的活性，能夠有效防範入境旅客接觸感染、強化國門防疫，落實國門科技防疫量能。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，桃機是國門防疫第一線，雖然國內疫情已趨緩，但國際上的疫情還是非常的嚴峻，桃園機場所面臨的防疫挑戰及任務非常艱鉅，尤其桃機從19日起重新開放出境區域用餐，可預期旅客及民眾的活動會越來越多。感謝宇漢科技與昱凱科技共同捐贈智能抑菌艙，讓桃園機場在入境防疫部分多了一個非常有力的科技工具。

但昭璧說，非常感謝民間企業提供這樣先進的防疫設備，對入境旅客、機場工作人員防疫部分都是非常有力的支持，抑菌艙目前設置在第一航廈入境證照查驗區前北側通道，希望所有入境旅客回到桃園機場時，都能充分利用這項先進的科技抑菌設施，讓自己安心也讓國門安全獲得更多保障。

宇漢科技總經理陳威郡指出，很榮幸能協助桃園機場防疫工作，為防堵境外疫情盡一份心力，並強調可移動式智能抑菌艙採用日本光源大廠QUARK特殊光源，其222nm紫外光波長特性經日本廣島大學及美國哥倫比亞大學研究，不但能減少冠狀病毒SARS-CoV-2表面汙染比例，更可有效消滅季節性冠狀病毒達99.9％，且完全不會對人體造成傷害，非常適合人流量龐大的桃園機場等交通場域提供旅客重點消毒使用。

此外，宇漢也將再提供小型懸掛式及壁掛式UV-222nm紫外燈組，希望藉由提供更輕巧、便利、有效的抑菌器材，滿足機場更多樣的使用情境與環境需求，同時達成零接觸、不殘留、人體安全等安全目標。