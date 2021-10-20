基隆地檢署今天指揮調查局北機站、基隆站，以貪汙罪嫌，約談基隆市議員韓世昱、前市議員韓良圻父子檔，目前正在調查站偵訊，晚間送往地檢署複訊。

創愛腎協會涉假捐款真逃稅 新北名醫遭檢警約談
捲東洋內線交易風暴 總經理施俊良遭解除職務
#父子檔 #韓世昱 #韓良圻 #約談 #議員