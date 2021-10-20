基隆議員父子檔涉貪汙 韓世昱、韓良圻遭約談 19:122021/10/20 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市議員韓世昱、前市議員韓良圻父子檔遭約談。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆地檢署今天指揮調查局北機站、基隆站，以貪汙罪嫌，約談基隆市議員韓世昱、前市議員韓良圻父子檔，目前正在調查站偵訊，晚間送往地檢署複訊。 創愛腎協會涉假捐款真逃稅 新北名醫遭檢警約談 捲東洋內線交易風暴 總經理施俊良遭解除職務 #父子檔 #韓世昱 #韓良圻 #約談 #議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓系美妝蘭芝霧感小方塊 聯名小狐狸超級卡哇伊 15:082021/10/18 消費 韓美日情報首長 將在首爾談朝鮮議題 04:102021/10/18 話題觀察 捲疫苗內線風波 東洋總座施俊良遭解任 04:102021/10/19 產業特刊 攻逾10億美元商機 臺灣食品日韓線上拓銷團登場 21:102021/10/19 財經 柯文哲怨中央開疫苗預約量忽少忽多 遭議員嗆能力不足、領導無方 12:402021/10/19 政治 金宣虎渣男危機難止血 韓媒曝與經紀公司合約9月到期 23:132021/10/19 娛樂 朝鮮射彈 韓軍方研判是潛射飛彈 04:102021/10/20 話題觀察 北市大系主任遭控上班搞黨務、自提延任 議員轟「校園藏汙納垢」 16:212021/10/19 生活 金宣虎捲墮胎疑雲搞消失 公司出面「回應5句話」韓網炸鍋 11:132021/10/19 娛樂 《韓股》機構投資人落跑 韓股翻黑 16:162021/10/20 財經 韓進快評》林濁水與羅文嘉 10:562021/10/20 快評 社會熱門新聞 總統論文門》彭文正拒返國開庭 已缺席2次檢方聲請拘提 - 社會 影》保母涉虐死女嬰跪爬靈堂道歉 父親怒飆：沒掉1滴淚 - 社會 總統論文門》要法官把告訴代理人趕出法庭 彭文正律師遭記警告 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 暴走兵不爽要倒垃圾 連毆2名班長遭加重判刑要坐牢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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