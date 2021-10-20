高雄1名刺青師日前指控11個月大的女兒遭保母重摔死亡，該保母與丈夫今（20）現身靈堂，一路跪爬進場道歉，仍遭女嬰親屬不領情怒罵；而日前親屬親自到保母家詢問真相錄音檔隨之曝光，保母當時承認女嬰曾自己往後倒撞地板，接著說「我老實講了，你一直打我啊」，疑似遭親屬甩巴掌，親屬罵說「妳殺我女兒欸，妳要怎麼賠我？」

臉書粉絲團「台灣協武堂法真人協武壇」PO文者「正義哥」日前與女嬰家屬到保母家中詢問真相，影片中保母解釋「小孩要過來給我抱，接著小孩就突然往後倒，雖然地上擺有地墊，但當時小孩的高度好像還是有一部分撞到地板」，保母還說之前有用「比較重的力道」將女嬰放在枕頭上。

今（20日）保母也到跪爬進靈堂道歉，同樣遭親屬喊「不要再說謊」、「講出真相啊」，目前社會局已廢止該保母登記資格，終生不得再從事托送。（翻攝自臉書）

女嬰家屬怒問「多用力？小孩就是要慢慢放，她才10個月左右妳可以這樣？」「別人顧3、4個都沒事，妳才顧1個就這樣？」過程中還傳出巴掌聲，之後保母說「我老實講了，你一直打我啊」，家屬則繼續憤怒說「妳要不要報警我現在幫妳報、我很公道的啦」、「我打妳，我陪妳啦！妳殺我女兒欸，妳要怎麼賠我？」

女嬰家屬看見保母不斷哀求原諒，說「你哭不出來欸，你怎麼可以這麼假」，保母則回應「我沒辦法哭出來，我的淚腺已經死掉了，我沒辦法哭出來，我沒有眼淚。」今（20日）保母也到跪爬進靈堂道歉，同樣遭親屬喊「不要再說謊」、「講出真相啊」，目前社會局已廢止該保母登記資格，終生不得再從事托送。