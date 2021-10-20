全家便利商店再度與「看見·齊柏林基金會」合作，雙方零錢捐計畫進入第2年，今年於北市仁愛圓環的全家敦新店，推出為期兩周的「公益快閃店」，店門口外設有「零錢捐智能機」，消費者只要捐出20元，就可予齊柏林基金會做為環境教育推動基金，還能挑選黑松汽水限定款「看見台灣罐」，享受汽水的同時，也能欣賞台灣影像之美，限定款黑松汽水全台限量共16萬罐。

「黑松汽水」響應齊柏林基金會計畫，本次推出4款「看見台灣罐」，將齊柏林所曾空拍的台灣地景照，化身為台灣之美紀念罐，即起在全台全家店舖獨家販售，每罐售出黑松都將捐出台幣5元，為台灣環境教育盡一份心力。

攜手黑松汽水限量販售「看見台灣罐」。（吳奕萱攝）

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，為喚起民眾對台灣環境教育關注度，去年攜手「看見齊柏林基金會」啟動5年1億元勸募計畫後，首年即募得近2113萬台幣；今年特別以體驗為出發，從生活化、趣味化角度規劃，包括公益快閃店、零錢捐智能機，和「看見台灣罐」等系列活動，期望吸引更多民眾共同參與。

另菜，此次也在「全家敦新店」特別以超過500罐的「看見台灣罐」，排出「I LOVE TW」的網美打卡牆，邀請民眾在打卡牆前發揮創意比出愛心，還有機會抽全家500元購物金。

全家敦新店「看見台灣罐」網美打卡牆。（吳奕萱攝）