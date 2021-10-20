中央氣象局表示，明(21日)起東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮將率先變天，除了降雨逐漸明顯，氣溫也會開始下滑，最低溫約19、20度。氣象局長鄭明典也在臉書PO出一張衛星雲圖指出，冬季常見的「冷平流雲系」已經出現。
鄭明典在用黃色箭頭指出，衛星雲圖上呈現流線型分布的一串串小積雲稱為「雲街」，是冷空氣流經暖水面產生的雲型，所以常被稱為「冷平流雲系」，是冬季常見、需要注意的衛星雲圖特徵。
「天氣職人」吳聖宇也在臉書指出，明天下午到晚間由於東北季風持續南下且強度增強，新竹以北到東半部、恆春半島將持續有短暫陣雨，尤其迎風面的北海岸、東北角、宜蘭山區將有較大累積雨量出現的機會。
氣象局表示，周五至下周日，東北季風加上華南雲雨持續移入，降雨範圍擴大，各地皆可感受不同程度的濕涼，北部、宜蘭、花蓮降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區及東北部可能有局部大雨；北部、宜蘭、花蓮之都會區，最低溫約19、20度、最高溫可能也只有24度，沿海空曠處、近山區氣溫將更涼，體感溫度也會較低。
氣象局預計下周一東北季風減弱、水氣稍減，中南部、台東的降雨機率會先下降，但北部、宜蘭、花蓮周一仍有局部雨。
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