中央氣象局表示，明(21日)起東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮將率先變天，除了降雨逐漸明顯，氣溫也會開始下滑，最低溫約19、20度。氣象局長鄭明典也在臉書PO出一張衛星雲圖指出，冬季常見的「冷平流雲系」已經出現。

外套拿出來！明起全台變天 氣象局最新說明｜2021.10.20

鄭明典在用黃色箭頭指出，衛星雲圖上呈現流線型分布的一串串小積雲稱為「雲街」，是冷空氣流經暖水面產生的雲型，所以常被稱為「冷平流雲系」，是冬季常見、需要注意的衛星雲圖特徵。

氣象局長鄭明典PO出一張衛星雲圖，用黃色箭頭指出，冷平流雲系出現。(圖/截自鄭明典臉書)

「天氣職人」吳聖宇也在臉書指出，明天下午到晚間由於東北季風持續南下且強度增強，新竹以北到東半部、恆春半島將持續有短暫陣雨，尤其迎風面的北海岸、東北角、宜蘭山區將有較大累積雨量出現的機會。

氣象局表示，入秋後第1波東北季風將造訪，​迎風面的東北部、北海岸、北部持續受到豐富水份之東北風吹拂，​將持續多日降雨、溫度下降。(圖/氣象局)​

氣象局表示，周五至下周日，東北季風加上華南雲雨持續移入，降雨範圍擴大，各地皆可感受不同程度的濕涼，北部、宜蘭、花蓮降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區及東北部可能有局部大雨；北部、宜蘭、花蓮之都會區，最低溫約19、20度、最高溫可能也只有24度，沿海空曠處、近山區氣溫將更涼，體感溫度也會較低。

氣象局預計下周一東北季風減弱、水氣稍減，中南部、台東的降雨機率會先下降，但北部、宜蘭、花蓮周一仍有局部雨。