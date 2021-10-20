《英雄聯盟》再摘金！台中電競稱霸全國運 橫掃個人及團體賽金牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

《英雄聯盟》再摘金！台中電競稱霸全國運 橫掃個人及團體賽金牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年全國運動會首次將電子競技納入競賽項目，其中團體賽《英雄聯盟》，20日進行冠軍賽，台中市代表隊選手技壓群雄，最終以2：1戰勝台北市勇奪全運會史上首面電競團體賽金牌，繼個人賽《爐石戰記》首金、銀牌，再創歷史紀錄。

台中市運動局長李昱叡表示，台中力推電競運動，積極遴選與組訓，成功打造金牌團隊，自市長盧秀燕上任以來，台中積極力推電競運動，連年舉辦電競嘉年華，更整合中部地區學校、業界等電競資源，舉辦各項電競賽事與活動。

這屆全運會台中市首次組成電競代表隊，運動局與台中市體育總會、電競委員會合作，及早展開遴選與組訓機制，結合弘光科技大學等各界資源，展現台中市傑出電競實力！

全國運台中電競代表隊選拔賽，邀集台中市近200名電競好手參與，歷經4月起選拔賽、培訓賽及資格賽3階段的遴選及培訓，最終由呂致遠、劉人豪、吳羿翰、樊兆富、趙翊傑、王柏翔6人（同時也是弘光獵鷹戰隊）取得《英雄聯盟》競賽項目代表隊資格，每週固定時間於弘光科技大學辦理電競代表隊培訓，加強團隊實戰經驗。

運動局指出，台中致力發展電競產業，持續推展各項電競賽事，例如2021台中市「金隼盃」高中職電競爭霸賽、2021台中市「卓越英雄盃」電競爭霸賽及「2021六都電競爭霸戰」等已陸續舉辦，並將於11月份辦理「2021台中電競嘉年華」、「不老電競全國交流大賽」等多元活動，以實際行動推廣電競運動。