鑒於高雄城中城大火助燃因素之一為騎樓機車停放，新北市警局自10月19日至25日，全市同步執行機車退出騎樓稽查專案，優先針對「公安弱勢避難場所」違規停車加強宣導及取締，以降低機車停放騎樓發生火警風險，避免造成重大傷亡。19日首日取締違規停車138件、拖吊機車27輛。

新北警19日動員警力163人，取締違規停車138件、拖吊機車27輛，稽查專案針對護理之家、老人長照中心及托嬰中心等避難弱勢場所，警方透過村里鄰長、社區群組等向民眾宣導，並運用社群媒體、LED跑馬燈等管道加強向民眾宣導遵守機車停放在機車停車格內。

新北市交通警察大隊表示，此次專案勤務期藉由提升見警率、強化執法作為，整頓周邊停車秩序、暢通進出動線，以宣導及執法雙管齊下，建立良好的停車秩序。

警方呼籲，於實施機車退出騎樓路段停放車輛將處以600元至1200元罰鍰。提醒機車騎士應遵守機車停放規定，將機車停放在機車停車格，避免遭取締、拖吊。如民眾於實施路段騎樓發現違停車輛，亦可逕行撥打110檢舉。