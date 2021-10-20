立委傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道。交通部次長祁文中會勘後，即刻責成有關單位全力配合支持地方發展，努力做好及改善地方交通建設。

傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道

傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道

與會人士包括，交通部次長祁文、交通部公路總局長許鉦漳、交通部台灣鐵路管理局副局長陳仕其、交通部鐵道局東部工程處長黃鳳崗等人出席，花蓮縣政府建設處長鄧子榆、玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光及花蓮縣議會副議長潘月霞、縣議員黃玲蘭、哈尼･噶照及瑞穗鄉民代表會主席陳廖安、林玉芬代表、鍾湧春代表、蔣國雄村長、余新德村長及楊明林村長等人。

傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道

傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道

立法委員傅崐萁率同立法院台北辦公室主任楊凱証、花蓮服務處執行長江東成，上午九時半首站來到花東鐵道位於通往瑞穗牧場舊鐵道的涵洞會勘，由於涵洞地勢低漥，每逢豪雨颱風來襲，嚴重積水影響居民進出。經會勘後，在傅立委要求重視民情之下，台鐵局釋出善意，同意由瑞穗鄉公所認養綠美化並打開涵洞、墊高路基、削減邊坡，解決居民通行的水患困境。

傅崐萁今（20）天邀交通部次長祁文中等多位官員，下鄉赴瑞穗、玉里等鄉鎮災害路段勘災，下午新增會勘花蓮市通往吉安鄉的中華路平交道，全力要求交通部相關單位速謀改善及解決之道

接著會勘第二處玉長公路台東縣境長濱段，由於受到豪雨狂炸的玉長公路，造成路基嚴重流失鬆動。省公路局表示，目前先填出路基，即時單線搶通，後續再評估線形是否調整改善。立委傅崐萁當場要求公路局宜全面檢視玉長公路是否有相同情況，才能全面改善道路人車通行安全。

來到第三處，玉里大橋北橋會勘，公路局刻正執行花東景觀大道計畫，在前幾任的交通部長原規劃經費為94億元，由於該處正好位於歐亞板塊及菲律賓海板塊交界處，臨海側每十年上升30公分，擬透過「簡支樑」的工法，配合九河局公告秀姑巒溪治理計畫河道加寬都因素，當場拍板定案「玉里大橋全橋改建」加寬橋墩、強化路橋結構安全，並前瞻部署未來板塊上升，採可調整式橋墩，總經費21億元，整體景觀大道計畫經費已提高為158億元，傅崐萁立委將協助向行政院爭取，並要求公路局務必在明年發包動工，於民國113年之前，設法儘速施作完成，並從光復到富里鄉與台東縣交界處的景觀大道計畫。

第四處前往瑞港公路（花64線），因受圓規颱風挾帶豪大雨重創，大面積路基塌陷，導致聯外交通受阻。縣政府先前向公路總局提出生活圈道路改善計畫，施作部分有明顯成效未受風災影響，然未改善路段災情比省道玉長公路還慘重，龐大搶修經費絕非財政五級窮縣可以支應，傅立委要求交通部公路局應全力協助，一次到位整體改善瑞港公路，一期加二期經費7.2億元，交通部次長祁文中允諾全力支持，以期提升至縣道層級品質，導入公路總局管理維護系統，徹底解決瑞港公路問題！

最後，新增會勘行程來到中華路平交道，適逢下班時段，交通尖峰，由於該處為花蓮市通往吉安鄉主要幹道之一，交通困境亟待改善。地方為配合交通部「西高鐵、東快鐵」交通政策，宜採鐵路高架化，徹底改善市區交通瓶頸。傅立委強烈建議台鐵局必須正視東快鐵，儘速提報東快鐵計劃並核定，連同鐵路高架化、雙軌電氣化，讓花蓮交通建設快速前進。