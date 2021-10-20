刪Q總部今天下午到台中地檢署按鈴控告台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜，在臉書公布外傳「只要投下罷免贊成，就可以領取3萬元」等訊息，並未查證就在網路發文帶風向，痛批是抹黑的選舉奧步，涉嫌違反選罷法，盼檢調查明。對此，陳柏惟回應稱，自己完全不知情。PTT網友則表示，「笑死」、「再裝啊」。

刪Q總部罷免案領銜人楊文元及社運人士鄭村棋等人今天下午2時到台中地檢署按鈴控告陳子瑜。楊文元表示，陳子瑜在110年10月14日在臉書貼文指稱，有網友告知長輩在龍井區一直都有聽到，只要投下贊成罷免，就可以領取三萬元，並詢問網友要怎麼應對？此舉已違反《選罷法》。

楊文元並質問陳，「你求證了嗎？有相關證據嗎？」，批評陳不向中央選委會或司法檢舉，卻在網路發文帶風向。楊並強調，如果一票3萬票，罷免門檻是在7萬3000多票，請問這筆將近22億元的費用，要如何領取？

對此，陳子瑜回應表示，經網友告知有此現象，他公布是為提醒大家注意，已將訊息提供調查局追查，說這是奧步與事實不符合。陳柏惟今受訪表示，既然提告就交司法處理，「尊重他們的行動」，但自己他完全不知情。

對於陳柏惟等人說法經轉貼至PTT八卦版，網友們紛紛留言表示，「自己人的臉書PO然後說不知道？」、「gg黨再裝啊」、「笑死，你覺得是你值一票3萬的咖嗎？」、「說謊都不用打草稿的？」、「高雄需要他，讓他返鄉發光」、「這次真的是台中人的智力測驗」、「塔綠班又在搞認知作戰了」、「基進有錢賠？」、「支持提告，請檢調公正速查」、「會信的真的要驗腦」、「不懂行情也要看報紙，吃米不知米價」。