去年迎來新生命，年底將滿34歲的「媽媽拳后」賓夢婕為了備戰今年全國運動會，在產後半年就瘦身成功，20日在女子51公斤級金牌戰以3比2險勝彰化縣莊凱婷，完成3連霸。

賓夢婕過去是國家隊常客，原本也有機會站上東京奧運舞台，但在選拔賽前受傷，但失落沒多久後卻發現肚子裡有了新生命，去年10月升格成為媽媽，寶貝兒子也將在本周滿周歲。

雖然當了媽媽，但賓夢婕並未放棄最愛的拳擊，「還是很喜歡這項運動，除了備戰全運會，另外就是想藉由訓練來瘦身。」她透露之前懷孕時體重巔峰曾來到快70公斤，「當下看到這個數字真的太驚悚，也曾懷疑自己體重能否降得回來。」

產後僅休2個月又重拾訓練，賓夢婕僅花半年時間就甩掉近20公斤的體重，最終如願在全運摘金、完成連霸，「老公沒有阻止我練拳擊，反倒是媽媽希望我趕快退休。」

雖然與奧運機會擦身，但現在有子萬事足的賓夢婕對於錯過奧運機會不感到遺憾，完成全運會3連霸後，賓夢婕對於自己的下一步還未做打算，「現在想先休息，陪家人和小孩，剩下的之後再做打算。」