巴西參議院委員會針對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫所做的調查報告將指出，巴西總統波索納洛應為政府不當管理，導致60萬人喪命，而被以「故意犯罪」行為起訴。

法新社報導，調查委員會歷經6個月聽證會後，將提交這份外界等待已久的報告。之前的聽證會上除了有證人激動陳述，並揭露關於人體試驗使用無效藥物等讓人不寒而慄的事件。

這份長達1200頁報告的主要作者、中間派參議員卡列洛斯（Renan Calheiros）已透露，他至少保留對極右派總統的9項指控，包括「騙術」和「違反人道罪」。

但在小組內部發生內訌後，他在最後一刻宣布撤銷「殺人」和「種族滅絕」的指控。

儘管這些指控很嚴重，但可能僅具象徵意味，因為波索納洛（Jair Bolsonaro）獲得足夠的國會議員支持，得以避掉彈劾程序。而波索納洛的盟友、其任命的檢察總長阿瑞斯（Augusto Aras）也能保護他免受任何起訴。

儘管參院委員會的調查無權提出指控，但其披露的事項可能會產生嚴重的政治影響：報告將送交檢察官、聯邦會計法院，甚至可能送交海牙國際刑事法院（ICC）。已有其他針對波索納洛的投訴在ICC提出。

波索納洛的支持度已降至歷來低點，在明年大選前的民意調查落後左派前領導人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。這份報告對於波索納洛來說，將構成另個令他頭痛的問題。

調查報告原定昨天發布，但後來推遲24小時，引發巴西媒體抨擊。媒體已開始洩露報告細節。

在幾位部長、政府高級官員以及企業和醫院管理人員提供證詞後，18日輪到疫情受害者家屬向委員會提交陳述。

計程車司機席瓦（Marcio Antonio Silva）的25歲兒子死於新型冠狀病毒感染，他強忍淚水告訴委員會：「我們應該得到這個國家最高層級的道歉。這無關政治，我們談論的是生命。」

委員會18日還聽取了北部城市瑪瑙斯（Manaus）一名護理師的悲慘證詞，她說她目睹數十名患者死亡，並且在她姊妹也染疫過世後，不得不代為照顧4個孩子。

參院委員會調查了政府在大流行最嚴重時期北部城市瑪瑙斯（Manaus）氧氣嚴重匱乏的情況，以及疫苗採購延誤、波索納洛的反封城言論，還有他一開始稱COVID-19為「小流感」的蔑視態度。

參議員隨後發現疫苗採購有違規行為，引發外界嚴重懷疑案件涉及貪腐。

調查的另個重點在於政府與一些私人保險公司之間的關係。這些公司被控推銷使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）等藥物進行「早期治療」，而這款藥物已被科學證明無效。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1101020