富邦金董事長蔡明興確診COVID-19，董事長一職由富邦集團董事長蔡明忠代理，金管會今天表示，後續會審視代理董事長是否符合公司治理和法遵等規定，產金分離原則也會一併檢視。

富邦金控今天證實，蔡明興日前自國外返台，於機場採檢COVID-19確診，目前於專責病房隔離中，公司內部已公告代理董事長一職由富邦集團董事長蔡明忠代理，公司營運及各項業務不受影響。

金管會銀行局官員告訴中央社記者，金管會已掌握富邦金董事長由蔡明忠代理的相關訊息，不過目前富邦金尚未正式來函。

官員說，公開發行公司若啟動代理制度，公司治理主管須針對公司治理效能和法令遵循等層面提出說明，讓董事會作決策，在董事會通過以後，將人選送達金管會，金管會也會請富邦金說明，並就公司治理、法令遵循、政策面如產金分離原則等一併檢視。

由於法規上並未限制代理期限，官員說，代理時間長短是各界關注重點，富邦金呈報代理人資訊時應一併說明，金管會會依照比例原則作審視，主要目的仍是確保代理人能穩健經營金融機構。

若人選不符合金管會期待，金管會是否能予以否決，官員表示，目前先不預設立場，金管會依法規上是審查董事長，不過如果公司產生代理人，代理人執行董事長職務，本身自然應該符合負責人資格條件準則在積極面和消極面的限制，金管會在意的是金融機構最高負責人能不能有效穩健讓金融機構持續經營下去。

金管會2018年曾要求富邦金限期改善產金分離問題，蔡明忠當時因此辭任富邦金副董事長、蔡明興辭任台灣大哥大副董事長。