軍事新聞網站「Breaking Defense」19日報導，美國正持續推進星座級（Constellation-class）神盾巡防艦計畫，但國會擔心該級艦可能如濱海戰鬥艦（LCS）一般，在技術尚未成熟下開始量產，因此正制定法案，要求美國海軍在與第二間造船廠簽署星座級合約前，先向國會提交詳述相關問題的報告。

根據報導，參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）在提出2022財年國防支出法案的草案時，特別附加一份報告，稱擔心美國海軍在首間造船廠發現並修正技術問題前，就過快地向第二間造船廠授予星座級合約，導致整體計畫面臨「不需要的風險」。

因此參院撥款委員會希望在法案中明文規定，要求海軍部長在授予第二家造船廠星座級合約的至少90天前，便先向國會軍事委員會提交報告，詳述美國海軍的採購策略，以確認該軍種有辦法及時達成技術成熟度和降低風險的目標。

「Breaking Defense」指出，由於根據美國國會研究處（Congressional Research Service）先前公開的報告，星座級設計將與原版的「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）出現多處不同，包括長度增加約24英尺（約7.3公尺）、水線寬度增加約3.5英尺（約1.07公尺）、排水量增加500至600噸、不搭載船體陣列聲納、上層結構明顯改變等，讓美國國會擔心如濱海戰鬥艦一般，在技術尚未成熟下開始量產，引發後續大量麻煩。根據美國國會稽核處（GAO）2018年的報告，美國海軍近年在展開新船艦計畫時，首艦大多會出現成本上漲的問題。