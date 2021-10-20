大陸煤價暴漲，大陸農村能源行業協會民用清潔爐具專委會秘書長任彥波表示，如果煤炭價格持續在目前的水準，今年冬天，傳統、便宜的採暖方式可能在農村又會大量出現，比如燒秸稈、燒柴等。

任彥波指出，山西一位居民向他說，在農村一個100多平方公尺的房子，以往一個冬天的取暖成本大概在3000元（人民幣，下同）左右，今年因為蘭炭漲價，取暖成本得到8000多元了。

「這個情況確實是今年一個很大的問題。」任彥波表示，現在北方還沒完全進入採暖季，煤炭價格就已經上漲到這個程度。接下來怎麼辦？還有煤改氣已經完成的地區，未來天然氣價格會不會上漲？

據極目新聞報導，家住內蒙巴彥淖爾市的一居民說，他家這兩天剛買回4噸用於今年冬季的取暖用煤，價格為2000元一噸。去年一樣的煤是一噸800塊，品質差一點的600塊。「我50歲了，之前從沒見煤價漲至1000元以上。」

報導指出，除了巴彥淖爾，內蒙赤峰、通遼、鄂爾多斯等地也有居民反映煤價高問題。

「一般來說，一個普通家庭整個冬季至少需要1.5噸煤計算，以前只需要1500元，現在需要3600元，這對當地農村居民來說確實是比不小的開支。」甘肅省定西市渭源縣的康先生說，他們那邊冬天比較冷，現在還只是10月中旬，就已經下了三場雪了，氣溫在零度以下，當地人大多都靠燒煤取暖。