又到秋冬進補季節，薑母鴨店陸續開張，店家抱怨老薑、鴨肉漲價。台南市一名電宰商表示，目前薑母鴨店開店數還不多，所以鴨肉價錢仍是參考去年售價，每台斤約150元，不過一名養鴨業者表示，以20日番鴨市場交易行情價每台斤56元來看，確實較去年同期漲了一點。

台南六甲區一家薑母鴨店業者表示，1年只賺1季，這星期才正式開放內用，天氣熱客人少，成本卻愈來愈高，1份內含10塊鴨肉的薑母鴨料理近年來都賣300元，但老薑1台斤從35漲到50元，其他配料也都漲價，至於鴨肉價錢，盤商表示暫時依去年行情。

台南一名電宰商表示，因為薑母鴨店還未全開張，因此鴨肉價格還是先依去年行情價出貨，但是隨著店愈開愈多，若疫情持續好轉，鴨肉價格肯定會小漲，不過今年不確定因素太大，一些經銷商、盤商心裡也都十分忐忑，宰太多怕賣不完，搶不到鴨賣客戶跳腳。

張姓鴨農表示，供薑母鴨店用的番鴨成長期至少要120天，年中要買小鴨時，每隻價錢就從30元漲到40元，加上當時疫情正嚴峻，又不確定到年底餐廳是否能開放，怕年底番鴨滯銷，因此養殖量有比去年少一點。

電宰商表示，也有人分析今年番鴨肉價有7成會漲，因為疫情的關係，民眾外帶餐飲居多，連帶烤鴨店生意也受惠，烤鴨用的土番鴨只要養80天即可，價格較番鴨便宜，但因為烤鴨需求量大，部分番鴨都被烤鴨市場搶走，造成番鴨量減少。

張姓鴨農則說，番鴨肉價錢是否看漲要看疫情趨勢，但是目前他場裡的番鴨第一批都已賣出，行情價確實比去年好，但是今年飼料每公斤漲了3元左右、小鴨漲了10元，天氣變化大鴨也不好養，今年恐怕賺的要比去年少。