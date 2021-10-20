高鐵宜蘭站原本有四城、宜蘭（宜蘭火車站）、縣政中心、羅東等4站點選擇，日前宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會會長江聰淵拋出第5案「宜蘭新站」，今天（20日）傳出交通部擬選擇「縣政中心以南」，讓宜蘭站出現第6案，宜蘭縣政府表示，尊重交通部專業，但盼不要影響三鐵共構，江聰淵也強調，不管是第幾案「將鐵路高架影響降到最低的案我就支持！」

交通部原先雖然屬意四城站，但四城站位置最北，地方反彈超乎交通部想像，宜蘭站則有站體過高、影響鐵路高架期程達40個月以上的缺點，江聰淵日前表態接受「宜蘭站以南」的站點，並拋出宜蘭站以南、縣政中心以北的新站，成為高鐵第5案。

今天傳出高鐵出現第6案，宜蘭縣政府坦言，過去交通部給縣府的資料，都是4個位址的評估，縣府「從沒看過第5或是第6方案。」

宜蘭縣政府指出，縣府建議設在縣政中心，是因為位於宜蘭的地理中心，縣民將來搭乘高鐵的平均旅行距離最短，如果是「縣政中心以南」，縣政中心到蘭陽溪僅有1.5公里，與宜蘭的地理中心位置差距不遠，縣府尊重交通部專業決定，希望儘速確定站址，讓三鐵（高鐵、鐵路高架、快鐵）共構工程早日推動及完工啟用。

江聰淵說，設在宜蘭火車站會影響鐵路高架40個月期程，在縣政中心是28個月，他會支持將鐵路高架期程降到最低的案。

江聰淵強調，高鐵宜蘭站不要太突兀，站體高度不要超過17公尺；原先設在縣政中心的區段徵收面積是340公頃，希望徵收面積可以再調降，降到200公頃以下。