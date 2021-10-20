UNDER ARMOUR位於北市大安森林公園旁的大安門市日前整修，於今（20日）重新開幕全台高規格

「UNDER ARMOUR城市概念店」，將台北城市路跑街景、多元裝備服務、科技研究歷程、TEAM UA運動員認證故事，與女力運動自信5大店裝特色集於一體，透過手繪創作牆面、立體零件模型，與大量LED動態螢幕等細節呈現，盼以更高規格的服務提供購物體驗。

UA城市概念店以跑步主題規劃一樓層面。（UA提供）

該間UNDER ARMOUR座落於大安森林公園旁，故特別以跑步主題規劃整一樓層面，將台北城市的特色，巧妙轉化為陳設與牆面，除了指標性建築101、人孔蓋、紅綠燈、斑馬線等元素，更在入口處打造跑步主題牆，提供購物時的新打卡牆面。

而考量近來女性運動者，在裝備上更加注重極強風格感的單品選擇，UNDER ARMOUR也於城市概念店打造女子運動專區，上架多款UA Women女子系列新品，並以不同身形的女子模特兒，打造符合各種身形體態的裝備，也希望傳達並非骨感瘦才是美的健康運動理念。