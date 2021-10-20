獲美國總統拜登任命的助理衛生部長萊文（Rachel Levine）今天正式宣誓，擔任美國公共衛生服務軍官團上將，成為美國史上首位跨性別四星將領。

英國廣播公司（BBC）報導，現年63歲的萊文已是美國聯邦政府最高階跨性別官員。她今天在宣誓時表示，這是深具重大意義的歷史性場合。

她說：「願今天的任命為許多後繼者創下先例，我們創造了多元且更包容的未來。」她畢業於哈佛學院（Harvard College）與杜蘭大學醫學院（Tulane University School of Medicine），之前曾是執業小兒科醫師。

美國公共衛生服務軍官團（US Public Health Service Commissioned Corps）轄下編制約有6000名軍官，工作內容包含應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等健康危機與天災。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，任命萊文擔任這項職務是「國家邁向平權的重大一步」。

萊文在擔任助理衛生部長之前，曾擔任賓州州立醫學院（Penn State College of Medicine）的兒科和精神病學教授，以及賓州衛生局長，致力於應對鴉片類藥物成癮問題。