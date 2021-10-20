美國最高法院大法官19日駁回緬因州（Maine）醫護人員聲請阻止全州強制接種疫苗的緊急請求，但他們對該措施的廣泛法律挑戰仍繼續進行。

根據10月29日生效的規定，緬因州所有醫護人員都必須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

數名未披露姓名的醫護人員和一名醫療供應商堅稱，上述命令侵犯他們獲憲法保障的宗教自由權，因為他們是基於良心而拒絕接種疫苗。

他們對民主黨籍州長米爾斯（Janet Mills）和其他官員提起訴訟，並要求法院於訴訟期間核發初步禁制令，阻止州政府推動強制令。

他們聲請法院核發初步禁制令，先前已被聯邦地區法院駁回，最高法院大法官布雷爾（Stephen Breyer）19日又駁回他們提出的緊急請求。

布雷爾法官表示，「在上訴法院就上訴案情做出裁決後」，他們可以再次提出聲請。

緬因州聯邦地區法院上週裁決，州政府的要求並未違反憲法第一修正案的宗教自由權。