台南市政府警察局白河分局去年2月逮捕1名涉嫌偷台電電纜的王姓竊賊。（台電公司新營區營業處提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局白河分局去年2月逮捕1名涉嫌偷台電電纜的王姓竊賊，移送後檢察官將他起訴，台電公司新營區營業處長張簡宗瑜20日頒發6萬元破案獎金；張簡宗瑜說，日後將更積極地拜訪各分局並成立連絡窗口，共同打擊電纜竊賊。

警方調查，家住嘉義縣民雄鄉的王嫌，犯案時會戴頭套並拆下機車車牌，雖然其身高不到160公分，一隻腳還跛腳，但偷電纜卻很在行，他先將繩子綁上重物再往上拋，把電纜扯斷，偷到手後不急著載走，而是放置在原地，隔一段時間再開車來載，以辯稱說是「撿來的」。

去年1到2月，台南後壁、東山、白河、新營及柳營地區都發生電纜遭竊，警方去年2月底在王嫌住處附近，當場逮捕正在削電纜的王嫌，訊後將他移送法辦後，地方便很少再傳出電纜失竊。

台電表示，已訂定最高200萬元的檢舉獎金，一旦經警方偵辦破獲後移送，檢舉者可得台電所頒發3萬元獎金；竊賊經法院判刑，台電若獲得民事賠償，檢舉者更可獲得到台電所獲民事賠償金額的10分之1作為獎勵，請民眾勇於檢舉不法。