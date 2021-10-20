高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46人死亡、41人輕重傷，20日是罹難者頭七的日子，打零工維生的莊姓男子住在城中城11樓幸運逃過死劫，更在逃難中救了4個人，回憶火災當時，他一度想直接輕生，但看到其他老弱無助掙扎，突然發覺自己還有能力可以救人，若不是莊男改變想法，罹難人數可能還會再增加。

光覺心靈文教協會每日都會在城中城發放物資並鼓勵、安慰災民，莊男向他們分享火災發生當下的故事，莊男表示，自己住在城中城11樓，打臨工維生的他才剛搬來一個月，就不幸遇到高雄最大的火災事件。

莊男闡述，火災當天他特別晚睡，半睡半醒間似乎聞到濃煙味，驚覺不對勁，但腳下早已煙霧迷漫，只能從11樓往頂樓跑，過程中發現濃煙一直向上嗆，當下非常不舒服，認為自己會死在城中城，逃難過程非常慌亂，甚至覺得如果要被慢慢燒死、嗆死，不如輕生算了。

原本要放棄求生意志莊男，突然看到有一個人被濃煙嗆到不能行走，當下就暗暗祈禱，如果上天要他活下去，就讓他救活眼前的人。有了信心後，他打起精神，硬是拖著該為居民一起往頂樓避難，沿路上一個接著一個，用自己身上的衣服，為其他4人掩摀口鼻，讓大家得以呼吸。

其實當下莊男非常害怕，但他發現自己是現場較年輕、體力較好的人，看到身後的4人痛苦哀號，把他拉回現實，即便被濃煙嗆到非常痛苦，仍然靠著意志力不斷大喊救命，終於，消防隊員發現了莊男等人，將他們一一救出火場。

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