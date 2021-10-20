瘦子（左）與陳嘉樺將在大銀幕上談姊弟戀。（寬銀慕電影提供）

瘦子（右起）與「頑童MJ116」成員小春、大淵將在電影中合體演出。（寬銀慕電影提供）

入圍金曲歌王的瘦子，近年在歌壇發光發熱，首次跨界拍電影《速命道》，就獨挑大梁演男主角，讓他緊張皮皮挫。該片20日開鏡，揭曉34歲的他，將在片中與今年40歲的Ella陳嘉樺大談姊弟戀，此外也將與「頑童MJ116」成員小春、大淵合體拍片，讓粉絲又驚又喜。

瘦子在電影中演繹一名賽車高手及救護車駕駛員，為此不但鍛鍊體能，以應對飛車競速的浩大場面，也安排飛車指導為瘦子高強度集訓。Ella在片中將飾演醫生，被問事前有無準備？她說：「因為我以前學的就是醫護管理科，所以也算是有經驗，劇組在拍的時候現場也會有專業人士，所以完全不擔心。」

Ella也自曝已與周遭朋友說將要去拍新片的消息，「結果我一講（對手演員）是瘦子，大家立刻舉手說要來探班，現在我很開心可以光明正大跟瘦子談戀愛！」至於第一次演電影的瘦子坦言起初合作時，自己既害羞又緊張，初體驗就給了Ella，「畢竟也是第一次，排戲的時候Ella很帶領我進入演戲的狀況，多虧她很幫忙」。

瘦子表示：「在片中有很多開賽車的片段，要揣摩賽車手的心情，事前有訓練跟準備，花時間去理解開快車的狀態。」不過他笑道，現實生活中，自己是和角色完全相反的人，「我開車很守規矩、很安全，我的強項就是停車」。

《速命道》由演藝圈大尾「寬姐」邱瓈寬出品，並由已故演員柯受良之子柯有謙執導，親哥哥柯有倫也情義相挺軋一角，並邀請金馬最佳女配角丁寧、新銳演員林真亦、林志謙演出。