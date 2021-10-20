2050淨零排放已是全球趨勢，多位議員呼籲北市府應將2050淨零排放納入法規，提出自治條例。北市環保局20日表示，將在先前宜居永續城市自治條例的基礎上，研提「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，將2050淨零排放目標入法、並導入碳預算制度，預計下會期前將送市議會審議。

環保局表示，已參考聯合國國際能源署及其他國際城市之淨零排放路徑，依北市的特性評估、規畫北市2050淨零排放路徑，待淨零排放路徑定稿後，將在先前宜居永續城市自治條例的基礎上，研提「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，將2050淨零排放目標入法、並導入碳預算制度，預計下會期前將送市議會審議。

環保局指出，「台北市宜居永續城市環境管理自治條例」草案於2017年送北市議會審議，後因屆別不連續問題退回北市府，市府檢討後，因配合我國空氣污染防制法修正，以及當時正依溫管法研擬北市第一期(2018-2020年)溫室氣體管制執行方案，故未再重覆研定該自治條例。另外，北市2020年溫室氣體排放量已較2005年實際減量12.9％，如期達成溫室氣體管制方案減量8％目標。

環保局進一步說明，「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，將明定北市府各局處溫室氣體減量權責，引領住商、運輸、廢棄物及農林部門溫室氣體減量策略與路徑，並加強國際合作，以按部就班逐步實現2050零碳台北、氣候轉型目標。因制定自治條例尚須經預公告、利害關係人公聽會等程序，環保局將加速作業，儘快提出。

有關議員提出北市府應將2030年減排目標由30％提升至50％部分，環保局表示，設定減碳目標需考量城市自身歷史發展、碳排放結構、產業特性及經濟等因素，各城市2030年目標均因地制宜設定中繼可行目標。

環保局強調，北市是以服務業為主的都會型城市，碳排量約70％來自電力使用，因此未來面對溫室氣體減緩實為嚴峻挑戰，也受國家能源轉型進展影響，目前減量目標30％為務實且有挑戰性的目標。臺北市未來會隨減碳技術發展及社會經濟情勢，滾動檢討目標，努力朝淨零排放前進。