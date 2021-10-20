上季在總冠軍賽飲恨的太陽隊，拒絕以最大合約續簽2018年狀元中鋒艾頓(Deandre Ayton)，反而同時花費1.33億美元簽下布瑞吉斯(Mikal Bridges)、沙米特(Landry Shamet)，美媒《商業內幕》表示此事令人費解，「一個奇怪的商業決定。」

布瑞吉斯獲得4年9000萬美元，他是2018年選秀第10順位，上季外線命中率達到42.5%，是現代流行的3D小前鋒（三分球+防守），可以防守多個位置，該文認為布瑞吉斯值得這個價錢，是個優秀的續約。

沙米特4年4300萬美元，他是同梯次的第26順位，上季外線命中率38.7%，他除了三分投射之外的武器不多，近年接連被快艇、籃網這些頂級強隊賣出。儘管沙米特的用途大約只是多一個後衛可用，不過ESPN「沃神」報導，太陽隊總教練威廉斯(Monty Williams)非常欣賞沙米特，大力支持球隊買下他，可能對他委以重任。無論如何，太陽也有續約沙米特的理由。

問題始終還是太陽管理層，他們當初跳過了東契奇(Luka Doncic)、崔楊(Trae Young)這些好手去選擇艾頓，現在他們有一支僅差兩場勝利就拿到總冠軍的隊伍，卻只想給艾頓3年至4年的續約。同樣根據「沃神」報導，太陽一方只是談論過3年至4年，但從沒有正式提出開價。

《商業內幕》認為太陽錯過一個好機會，雖然給予艾頓最大合約會很貴（1.72億美元，打進前三隊可漲到2億美元），但是想拿總冠軍，這些錢還是值得付出的。艾頓在這個球季結束之後就會成為受限的自由球員。