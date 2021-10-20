總獎金高達120萬元的第18屆浯島文學獎得主揭曉，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿葉村」各得獎金20萬元。散文創作組首獎由許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金10萬元，優等獎有郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」等4人獎金各5萬元。縣文化局將擇期公開頒獎表揚。

第18屆浯島文學獎8／1日起開始收件，共收到稿件92件，其中9件因逾期、6件不符資格遭取消。最後共有長篇小說作品6件、散文組71件參加角逐，經過初、複審和決審，才敲定得獎作品。

縣文化局長許正芳表示，「浯島文學獎」今年已邁入第18屆了，當初會提高獎金向全球會寫中文的作家徵稿，並且不限國籍，就是要突破海島地域設限，向華人文學獎邁進，今年也有來自香港、美國的作者投稿；本次評審們一致表示，今年投稿作品水準都不錯，並且有很多相當精采的作品，說明浯島文學獎經過不斷的淬煉，已積累出金門文化特色及文學的厚度，一篇又一篇精采的作品，描繪出這個時代的記憶，讓更多人認識金門。