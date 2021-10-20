今年夏天，社群平台龍頭Facebook執行長Mark Zuckerberg曾經預告，公司將轉型為「元宇宙」（metaverse）公司，引起討論與好奇。外媒報導，根據消息人士說法，為展現決心，Facebook據傳最快在下周改名，重塑人們對Facebook的認知。

《The Verge》報導，知情人士指出，Facebook執行長Mark Zuckerberg可能在10月28日的Connect大會中，宣布公司改名之事，但也極有可能提前。而究竟Facebook為何要大動作改名，為就是展現他們對於公司下一階段發展方向「元宇宙」的決心，以及想要極力擺脫當前負面形象的緣故。

據了解，Facebook公司改名之後，可能會將Facebook app視為旗下一支產品，與WhatsApp、Instagram、Oculus等產品擁有一樣的地位，置於一個母公司的品牌名之下。對於相關報導，Facebook發言人並未予以回應。

根據七月份Zuckerberg的說法，他指出「Facebook將會有效地將人們對我們的想法，從一家社群媒體公司，轉為一家元宇宙公司。」

透過為公司改名，也可望將如今Facebook專注的社群平台事業，與未來下一階段的工作區隔開來。近期，一位Facebook前員工Frances Haugen成為了吹哨者，不僅向《華爾街日報》洩漏了大量內部工作的資訊，還前往國會作證。美國還有其他地方的反壟斷監管機關都在試圖拆分Facebook，而大眾對於Facebook業務經營信任度也正在下降。

隨著企業雄心壯志的擴張，Facebook並非是首個為自己改名的科技企業。在2015年，Google就重新修改組織，母公司為Alphabet，而Google僅成為子公司，代表他們不再僅專注在搜尋引擎的業務；2016年，Snapchat也改名為Snap Inc.，隨後他們改稱自己為「相機公司」並開始推出Spectacles AR眼鏡產品。

報導指出，當前Facebook即將選用的新名字，就算是核心高層也都不很清楚，保密功夫到家。《The Verge》推論，有可能入選的新名字之一是「Horizon」。原因是在Facebook對外展示了workplace協作版本「Horizon Workrooms」之後，Facebook一直沒有完整發表的VR版社群平台Facebook-meets-Roblox近期也改名為Horizon Worlds。

此外，Zuckerberg一直也都很關注下一代的新技術，在今年夏天Facebook正式成了元宇宙團隊；且把AR/VR團隊負責人Andrew Bosworth擢升為首席技術長（CTO）；就在幾日之前，Facebook也宣布將會在歐洲聘雇1萬名員工從事元宇宙相關工作。

Zuckerberg先前曾告知《The Verge》，認為「互聯網在發展出移動互聯網後，下一章節重要的組成之一將是元宇宙。」並且他也認為元宇宙會是Facebook下一階段公司的重要核心。

如果你好奇「元宇宙」，事實上這個詞是在美國科幻小說家Neal Stephenson在1922年出版的小說《潰雪》（Snow Crash）當中第一次出現，描述的是人類逃離反烏托邦世界的一個虛擬世界。或者用電影《一級玩家》當中主角佩戴上VR頭盔後進入的虛擬世界來理解，能更容易懂。如今這個概念被全球最大也最具爭議的公司之一所採用，Facebook將必須要向大眾好好地解釋，為什麼他們未來所打造的虛擬世界，值得人們來探索。